Україна

Команда Арди Турана продовжує підготовку до нового сезону.

Донецький Шахтар оголосив про ще двох суперників для товариських матчів у рамках навчально-тренувальних зборів у Словенії.

Першим суперником стане хорватський Славен Белупо, який посів восьме місце у минулому сезоні. Матч пройде у вівторок, 21 липня, о 19.00.

Другим суперником "гірників" буде саудівський клуб Аль-Ула, який став четвертим у другому дивізіоні країни. Гра запланована на суботу, 25 липня, о 19.00.

Раніше Шахтар провів свій перший спаринг на зборах, де розгромив Рудеш (5:0).