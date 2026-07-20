Команда Арди Турана продовжує підготовку до нового сезону.
Гравці Шахтаря, ФК Шахтар
20 липня 2026, 19:39
Донецький Шахтар оголосив про ще двох суперників для товариських матчів у рамках навчально-тренувальних зборів у Словенії.
Першим суперником стане хорватський Славен Белупо, який посів восьме місце у минулому сезоні. Матч пройде у вівторок, 21 липня, о 19.00.
Другим суперником "гірників" буде саудівський клуб Аль-Ула, який став четвертим у другому дивізіоні країни. Гра запланована на суботу, 25 липня, о 19.00.
Раніше Шахтар провів свій перший спаринг на зборах, де розгромив Рудеш (5:0).