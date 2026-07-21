Італія

Бенфіка готова відпустити українського воротаря лише за пропозицію близько 40 мільйонів євро.

Ювентус продовжує стежити за воротарем Бенфіки Анатолієм Трубіним, однак на цьому етапі трансфер українця до Турина виглядає малоймовірним. Про це повідомляє Glorioso 1904.

За інформацією джерела, представники італійського клубу вже проводили попередні контакти з оточенням голкіпера. У Ювентусі розглядають Трубіна як одного з кандидатів для посилення воротарської позиції та бачать у ньому футболіста, який може забезпечити стабільність на довгострокову перспективу.

Втім, головною перешкодою для можливого переходу залишаються фінансові питання. Бенфіка не має наміру розлучатися з одним зі своїх ключових активів за невелику суму та готова розпочати переговори лише щодо пропозиції приблизно у 40 мільйонів євро.

Керівництво португальського клубу вважає, що така оцінка відповідає потенціалу Трубіна та його ролі в майбутньому команди. Водночас фінансовий стан Ювентуса змушує туринців обережніше діяти на трансферному ринку та уникати надто великих витрат.

Інтерес до українця посилився після того, як Ювентус не зміг просунутися у перемовинах щодо інших топових воротарів, зокрема Еміліано Мартінеса та Аліссона. Однак наразі Трубін залишається гравцем Бенфіки, а його перехід до Італії залежатиме від того, чи зможе Ювентус наблизитися до фінансових вимог португальців.