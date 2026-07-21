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Останнім місцем роботи 50-річного фахівця був Рівер Плейт.

Аргентинець Марсело Гальярдо може змінити Ліонеля Скалоні на посаді головного тренера збірної Аргентини, якщо останній ухвалить рішення залишити національну команду. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, Аргентинська футбольна асоціація хотіла б бачити на тренерському місці Дієго Сімеоне, проте "ель чоло" не збирається залишати мадридський клуб найближчим часом.

Чинний контракт Скалоні розрахований до грудня цього року. Під його керівництвом Аргентина посіла друге місце на минулому ЧС-2026, поступившись Іспанії (0:1) у фіналі. Також він привів аргентинців до перемоги на ЧС-2022 та двічі брав Кубок Америки.

Останнім місцем роботи Гальярдо був Рівер Плейт, разом із яким він завоював 15 трофеїв. Також він очолював Насьональ та Аль-Іттіхад.