Україна

УАФ затвердила новий регламент УПЛ на сезон-2026/27

Зміни торкнулися ліміту на легіонерів, внесків за іноземців, правил перенесення матчів та запуску турніру U-21.

Ukraine, gettyimages

Українська асоціація футболу офіційно затвердила регламент Української Прем’єр-ліги на сезон 2026/27, який передбачає низку важливих змін.



Одним із ключових нововведень став оновлений ліміт на легіонерів. Тепер команда може одночасно мати на полі до семи іноземних футболістів, однак ця кількість може зрости до восьми, якщо серед них є хоча б один громадянин країни-члена Європейського Союзу. При цьому на полі обов’язково мають перебувати щонайменше три українські футболісти. Якщо ж футболістів із паспортом ЄС немає, команда повинна мати одночасно не менше чотирьох українців.



Також УАФ збільшила внесок за легіонерів із 150 тисяч до 400 тисяч гривень за кожного іноземного гравця. Половину отриманих коштів спрямують на фінансування арбітражу матчів Національної ліги майбутнього, а іншу половину — на преміювання клубів, які найбільше довірятимуть ігровий час українським футболістам віком до 21 року.



Крім цього, клуби отримали можливість у виняткових випадках переносити матчі чемпіонату через участь у єврокубках. Для цього необхідно подати відповідний запит до Дирекції УПЛ не пізніше ніж за сім днів до гри.



Ще одним нововведенням стало створення нового турніру U-21 для клубів Прем’єр-ліги. У ньому виступатимуть футболісти 2005 року народження і молодші, при цьому до заявки можна включити до шести старших гравців, але одночасно на полі їх може бути не більше п’яти.



Також регламент містить зміни щодо вимог до головних тренерів, використання основних і резервних стадіонів, а також удосконалює організаційні процедури проведення матчів.