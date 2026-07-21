Україна

Кияни уклали з 25-річним правим оборонцем контракт на три роки з опцією продовження.

Динамо офіційно оголосило про підписання правого захисника Олексія Сича.

25-річний футболіст уклав контракт терміном на три роки з можливістю продовження ще на один сезон.

Сич є вихованцем Карпат. У 2020 році він перейшов до Руху, кольори якого захищав до 2025 року. У сезоні-2022/23 українець також виступав на правах оренди за бельгійський Кортрейк, де провів 17 матчів у всіх турнірах.

На початку 2025 року захисник повернувся до Карпат. Загалом в українській Прем'єр-лізі він зіграв 87 матчів, а також двічі виходив на поле у Кубку України.

Окрім клубної кар'єри, Сич має досвід виступів за національну збірну України. Свій дебют за головну команду країни він провів у листопаді 2024 року в матчі Ліги націй проти Албанії, а загалом на його рахунку вже два поєдинки у синьо-жовтій футболці.