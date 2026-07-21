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Шакеон Сатчвелл поділився своїми думками після переходу до клубу УПЛ.

Нападник Кривбасу Шакеон Сатчвелл прокоментував свій перехід у криворізький клуб.

"Я Шака. Вважаю себе простою та відкритою людиною. Думаю, зі мною легко знайти спільну мову, і я можу стати хорошим другом для будь-кого. Я родом із Ямайки. Там дуже непросто пробитися у професійний футбол — шансів не так багато. Але футбол для нас є частиною життя. Уже з двох-трьох років діти грають просто на вулиці: босоніж, без бутсів. Спочатку це просто задоволення, а згодом багато хто розуміє, що саме футбол — це його шлях.

Найбільше мені подобається грати на позиції десятки — під нападником. Але загалом я універсальний футболіст і можу діяти праворуч, ліворуч або в центрі атаки. Для мене найважливіше — приносити користь команді там, де я найбільше потрібен.

Якою була реакція, коли дізнався про інтерес Кривбасу? Чесно кажучи, я був дуже здивований. Знав, що це клуб Української Прем'єр-ліги, який нещодавно виступав у єврокубках. Тому для мене це стало дуже приємною несподіванкою. Одразу зрадів можливості приєднатися до команди.

У Кривбасі мене зустріли дуже тепло. Усі хлопці привітні, відразу допомогли адаптуватися. Тут чудова атмосфера, тому я швидко відчув себе частиною колективу. Мені здається, що українська мова має певну схожість із хорватською та словенською. Деякі слова вже знаю, бо постійно чую їх у роздягальні та на тренуваннях.

Коли був маленьким, моїм кумиром був Кака. Згодом я закохався в гру Кріштіану Роналду. Мені дуже подобаються його професіоналізм, ставлення до своєї справи та бажання постійно ставати кращим. Водночас Кака назавжди залишиться для мене особливим футболістом.

Я віддам усі сили за Кривбас. Буду щодня багато працювати, прогресувати, допомагати команді та робити все можливе, щоб приносити користь клубу. Сподіваюся, разом із партнерами ми подаруємо нашим уболівальникам багато яскравих перемог", — наводить слова Сатчвелла прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Полісся придбало легіонера Кривбасу.