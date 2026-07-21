Гірники ведуть переговори із Дженоа щодо трансферу захисника.
Маттурро, gettyimages
21 липня 2026, 12:20
Донецький Шахтар перебуває на завершальній стадії переговорів щодо підписання центрального захисника Дженоа Алана Маттурро. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сторони обговорюють перехід 22-річного уругвайця на правах оренди з опцією подальшого викупу.
Наразі переговори між клубами тривають, однак вони вже перебувають на просунутому етапі, а сам Маттурро є одним із головних кандидатів на підсилення оборони гірників. За минулий сезон Маттурро зіграв 21 поєдинок в оренді за Леванте, забив 1 гол та віддав 1 гольову передачу. Раніше повідомлялось, що Шахтар погодив із Греміу трансфер Габріела Мека за 12 млн євро.