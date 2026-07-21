Україна

Гірники ведуть переговори із Дженоа щодо трансферу захисника.

Донецький Шахтар перебуває на завершальній стадії переговорів щодо підписання центрального захисника Дженоа Алана Маттурро. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони обговорюють перехід 22-річного уругвайця на правах оренди з опцією подальшого викупу.

Наразі переговори між клубами тривають, однак вони вже перебувають на просунутому етапі, а сам Маттурро є одним із головних кандидатів на підсилення оборони гірників. За минулий сезон Маттурро зіграв 21 поєдинок в оренді за Леванте, забив 1 гол та віддав 1 гольову передачу. Раніше повідомлялось, що Шахтар погодив із Греміу трансфер Габріела Мека за 12 млн євро.