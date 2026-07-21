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Бельгійці шукають заміну Руді Гарсії.

Колишній головний тренер Вольфсбурга Марк ван Боммел може стати коучем збірної Бельгії. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво Королівської бельгійської футбольної асоціації вже розпочало переговорний процес із 49-річним нідерландцем, запропонувавши фахівцеві контракт до завершення майбутнього Євро-2028.

Нагадаємо, RBFA шукає нового тренера для збірної після відходу Руді Гарсії, у якого закінчився контракт після ЧС-2026, де Бельгія дійшла до чвертьфіналу, поступившись Іспанії (1:2).

Ван Боммел перебуває без роботи з 2024 року, після звільнення з Антверпена, а до цього він очолював Вольфсбург та ПСВ. Також він працював асистентом у тренерському штабі збірної Австралії.

У новому сезоні Ліги націй-2026/27 Бельгія зіграє у Дивізіоні А, де її суперниками будуть Франція, Туреччина та Італія.