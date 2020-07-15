Украина: Первая лига

Наставник харьковчан поделился мнением о неудаче команды.

Тренер Металлиста 1925 Евгений Писоцкий прокомментировал поражение от Авангарда (0:1) в 24-м туре Первой лиги.

"Особенно комментировать нечего. Мы матч проиграли и проиграли, считаю, заслуженно. Хочу поздравить соперника с победой и сказать, что сегодня мы не наиграли даже на ничью. Мы не увидели, где бы смогли счет сравнять.

Минай – один из лидеров чемпионата, я согласен. А вот Авангард мы, безусловно, должны были обыгрывать. Основную причину я вижу в психологии, ведь пропустить мяч на первой минуте и потом отыгрываться – крайне непросто. Авангард – команда хорошо организованная, она после гола села в оборону. А мы пока с командами, которые садятся низко, играть не умеем.

Говорят, что выигрывают футболисты, а проигрывает тренер ... Так вот, я с этим не согласен. И выигрывает, и проигрывает вся команда. Ответственность за поражение лежит как на игроках, так и на тренерах.

Мы ни на что не жалуемся. Должны выходить на поле и делать свое дело. А чего не хватило ?! Не хватило забитых мячей", – рассказал Писоцкий в комментарии официальному сайту клуба.

На данный момент Металлист 1925 находится на четвертой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего Ингульца на три очка.