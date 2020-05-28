Представитель Второй лиги огорчен, что было принято решение не доигрывать турнир.
Реал Фарма
28 мая 2020, 01:27
Совет лиг ПФЛ принял решение завершить сезон во Второй лиге. Одесский клуб Реал Фарма не очень удовлетворен этим решением и был бы рад доиграть эту кампанию.
"Футбольный клуб Реал Фарма готов к продолжению текущего сезона, поскольку руководство клуба и тренерский штаб команды сделали все для того, чтобы футболисты вернулись к игре", — гласит заявление одесситов.
"До послабления карантина у футболистов регулярно измерялась температура, что позволило оперативно вернуться к тренировочному процессу. В первую неделю команда тренировалась группами и в ограниченном режиме, соблюдая все предписания медицинских организаций".
"После смягчения карантина Реал Фарма приступил к полноценным тренировкам, ожидания решение Совета лиг ПФЛ. Представитель нашего клуба на заседании голосовал за возобновление сезона, но, к сожалению, было принято другое решение".
"Ждем дальнейших инструкций всех, ответственных организаций. Коллектив ФК Реал Фарма готов к продолжению сезона! Мы – за футбол!"
Также на Совете лиг было принято решение не доигрывать в полном объеме Первую лигу. На данный момент идут дискуссии о завершении турнира. ПФЛ предложила клубам опросник с выбором из четырех вариантов, однако, например, Рух отказался принимать в этом участие.