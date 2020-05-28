Украина: Вторая лига

Представитель Второй лиги огорчен, что было принято решение не доигрывать турнир.

Совет лиг ПФЛ принял решение завершить сезон во Второй лиге. Одесский клуб Реал Фарма не очень удовлетворен этим решением и был бы рад доиграть эту кампанию.

"Футбольный клуб Реал Фарма готов к продолжению текущего сезона, поскольку руководство клуба и тренерский штаб команды сделали все для того, чтобы футболисты вернулись к игре", — гласит заявление одесситов.

"До послабления карантина у футболистов регулярно измерялась температура, что позволило оперативно вернуться к тренировочному процессу. В первую неделю команда тренировалась группами и в ограниченном режиме, соблюдая все предписания медицинских организаций".

"После смягчения карантина Реал Фарма приступил к полноценным тренировкам, ожидания решение Совета лиг ПФЛ. Представитель нашего клуба на заседании голосовал за возобновление сезона, но, к сожалению, было принято другое решение".

"Ждем дальнейших инструкций всех, ответственных организаций. Коллектив ФК Реал Фарма готов к продолжению сезона! Мы – за футбол!"

Также на Совете лиг было принято решение не доигрывать в полном объеме Первую лигу. На данный момент идут дискуссии о завершении турнира. ПФЛ предложила клубам опросник с выбором из четырех вариантов, однако, например, Рух отказался принимать в этом участие.