Украина: Вторая лига

Клуб из Кривого Рога начнет выступления во Второй лиге Украины.

В Кривом Роге состоялась официальная презентация футбольного клуба Кривбасс, который возродился путем переименования ФК Горняк.

Криворожская команда начнет свои выступления во Второй лиге Украины (группа Б), а главным тренером первой команды станет Геннадий Приходько, который высказался о целях и задачах своих подопечных.

"Задача поставлена на повышение в классе, хотим порадовать зрителей криворожского футбола хорошей, яркой игрой, чтобы болельщиков приходило больше на стадионы, и чтобы футбол в Кривом Роге процветал. Приложим для этого максимум усилий", — приводит слова Приходько сайт телеканала Первый Криворожский.

Вашему вниманию фотографии с презентации ФК Кривбасс, которая состоялась 20 августа:

Напомним, ранее стали известны составы участников Первой и Второй лиг в сезоне-2019/20.