Украина: Вторая лига

Львовские Карпаты решили оптимизировать затраты клуба.

Карпаты решили оптимизировать затраты, сделать ставку на молодых футболистов, а также дать шанс проявить себя опытным футболистам проявить себя на высшем уровне и помочь другому львовскому клубу, которому непросто дается дебютный сезон в УПЛ — сообщил официальный сайт клуба.

В течение последних дней трансферного окна команду покинули 13 футболистов, однако Карпаты оставили за собой право на 50% суммы от возможной дальнейшей их перепродажи.

Карпаты считают свой трансферный менеджмент одним из наиболее успешных в Украине, однако считают, что выступая во Второй лиге заработать на этом практически невозможно.