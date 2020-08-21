Украина: Вторая лига

Львовяне прошли аттестацию для участия в третьем по силе дивизионе.

Карпаты получили право выступать в группе А Второй лиги Украины, сообщает официальный сайт львовян.

"Нам было крайне важно получить это решение. Таким образом, Карпаты сохранили шанс решить дальнейшую судьбу клуба, если удастся все-таки установить диалог со вторым совладельцем. Также это дает возможность выплачивать долги Карпат", — гласит заявление клуба.

Прошлый сезон львовяне провели в УПЛ и завершили его на последнем месте.

Напомним, что Карпаты попросили второго совладельца поддержать клуб или продать свою долю.