Львовяне прошли аттестацию для участия в третьем по силе дивизионе.
фото Карпаты
21 августа 2020, 15:18
Карпаты получили право выступать в группе А Второй лиги Украины, сообщает официальный сайт львовян.
"Нам было крайне важно получить это решение. Таким образом, Карпаты сохранили шанс решить дальнейшую судьбу клуба, если удастся все-таки установить диалог со вторым совладельцем. Также это дает возможность выплачивать долги Карпат", — гласит заявление клуба.
Прошлый сезон львовяне провели в УПЛ и завершили его на последнем месте.
Напомним, что Карпаты попросили второго совладельца поддержать клуб или продать свою долю.