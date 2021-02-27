Украина: Вторая лига

Футболист перебрался в харьковский клуб.

Второлиговый Металл объявил о подписании 31-летнего полузащитника из Бразилии Жонатана да Силвы.

Условия соглашения с хавбеком пока остаются неизвестными. В клубе он будет выступать под 10-м номером.

Отметим, что в Бразилии Жо выступал за Крузейро, Интернасьонал, Шапекоэнсе, Жувентуде, Лондрину, Форталезу и другие.

Его последним клубом был Пелотас, портал Transfermarkt оценивает Жо в 300 тысяч евро. Таким образом он, вместе с Сергеем Люлькой — самые дорогие игроки Металла.

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