Футболист перебрался в харьковский клуб.
Жо, UOL
27 февраля 2021, 20:50
Второлиговый Металл объявил о подписании 31-летнего полузащитника из Бразилии Жонатана да Силвы.
Условия соглашения с хавбеком пока остаются неизвестными. В клубе он будет выступать под 10-м номером.
Отметим, что в Бразилии Жо выступал за Крузейро, Интернасьонал, Шапекоэнсе, Жувентуде, Лондрину, Форталезу и другие.
Его последним клубом был Пелотас, портал Transfermarkt оценивает Жо в 300 тысяч евро. Таким образом он, вместе с Сергеем Люлькой — самые дорогие игроки Металла.
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