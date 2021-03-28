Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 28 марта, пройдет поединок 14-го тура Второй лиги в группе Б, в котором Металл примет черкасский Днепр.

После 11 игр команда из Харькова занимает первое место в турнирной таблице, набрав 29 очков, а у Днепра 11 баллов и восьмая строчка.

Следить за событиями поединка Металл — Днепр Черкассы вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 28-го марта, в 15:00 по киевскому времени:

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