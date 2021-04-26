Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 26 апреля, пройдет поединок 19-го тура Второй лиги в группе А, в котором Ужгород на своем поле примет хмельницкое Подолье.

После 16 матчей Подолье лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 38 очков. Столько же очков имеют Карпаты Галич, которые в настоящее время уступают Оболони-2 и имеют на одну игру больше. В активе Ужгорода те же 38 баллов и третья строчка после 17 игр. В первом круге была зафиксирована победа хмельницкой команды со счетом 2:1.

Следить за событиями поединка Ужгород — Подолье вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 26 апреля, в 17:00 по киевскому времени:

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