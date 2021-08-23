Украина: Вторая лига

Очередной скандальный эпизод произошел в матче пятого тура Второй лиги Украины.

Поединок пятого тура Второй лиги Украины между черкасским Днепром и Буковиной не так запомнился уверенной победой хозяев со счетом 3:1, как очередным скандалом с судейской стороны.

Футболист черкасского Днепра Богдан Виниченко умудрился получить две желтые карточки по ходу первого тайма, нарушив правила на 33-й и 46-й минутах.

Однако арбитр встречи Инна Вакулко забыла продемонстрировать футболисту красную карточку и он доиграл весь поединок.

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