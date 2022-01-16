Украина: Вторая лига

Команда из Второй лиги Украины получила нового наставника.

Винницкая Нива на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Игорь Леонов.

Детали соглашения с 54-летним украинским специалистом не разглашаются.

Леонов начинал свой тренерский путь с академии Шахтера, после чего работал с тренерским штабом Ильичевца, где вскоре стал главным тренером. Также он работал наставником Арсенала.

Последним местом работы специалиста был Минай, выступающий в УПЛ, откуда он был уволен в декабре прошлого года.

После 17 игр Нива набрала 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Второй лиги в группе А.