Команда из Второй лиги Украины получила нового наставника.
Игорь Леонов, СК Днепр-1
16 января 2022, 23:20
Винницкая Нива на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Игорь Леонов.
Детали соглашения с 54-летним украинским специалистом не разглашаются.
Леонов начинал свой тренерский путь с академии Шахтера, после чего работал с тренерским штабом Ильичевца, где вскоре стал главным тренером. Также он работал наставником Арсенала.
Последним местом работы специалиста был Минай, выступающий в УПЛ, откуда он был уволен в декабре прошлого года.
После 17 игр Нива набрала 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Второй лиги в группе А.