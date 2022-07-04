Украина: Вторая лига

Команда не змогла вирішити фінансові проблеми на тлі війни та руйнувань інфраструктури.

За часи чергового витка агресії проти України футбольна сфера діяльності стала одним із безлічі постраждалих аспектів нормального життя. Усі національні змагання були призупинені на невизначений строк, або взагалі скасовані, наслідки чого деінде почали з’являтись теренами нашої країни.

Представникам нижчих ешелонів футболу нашої країни в цій ситуації доводиться переживати не найкращі часи, а інколи й узагалі припиняти на певний час свою спортивну діяльність, як це сталось, наприклад, із представником Другої ліги — Тростянцем, що представляє Сумську область.

"24 лютого життя українців поділилося на до та після. Це стосується абсолютно усіх сфер життя, в тому числі й спорту. 131 день наші захисники дають гідну відсіч та нищать росіян уздовж усієї лінії кордону. Подвиг наших героїв дає можливість значній частини території України, спробувати, повертатися до нормального життя, економіці працювати та навіть планувати відновлення спортивних змагань в Україні.

У кінці серпня стартує новий футбольний сезон у Прем’єр лізі, Першій лізі та Другій лізі України. Наразі завершується формування складу ліг та підготовка до старту турнірів.

ФК Тростянець у 2021 році вперше у своїй історії отримав професійний статус і зіграв у Другій лізі України. І хоча через війну сезон було достроково завершено наша команда показала якісний футбол і завершила змагання на 7 місці, а двоє наших гравці увійшли до символічної збірної першого кола турніру.

Наразі перед командою постало питання участі у Другій лізі України в сезоні-2022/23. Із одного боку місто Тростянець, яке провело 30 днів у окупації та зазнало найбільших інфраструктурних руйнувань на Сумщині, й досі оговтується та займається відбудовою, а з іншого титанічна праця останніх 7 років для досягнення того рівня на який вийшов клуб із його інфраструктурою, дитячою академією та фанатською базою.

Ми чудово розуміємо, що стадіон у Тростянці не буде допущено до участі у чемпіонаті через те, що громада перебуває в зоні бойових дій. Хоча саме поле після потраплянні в нього снаряду вже відновлено. За таких обставин команді доведеться грати весь сезон на виїзді.

Також ми не можемо гарантувати 100% безпеку нашим футболістам. Самі ж футбольні матчі у цьому сезоні будуть проводитись без уболівальників та без трансляцій, що для нас також є вкрай важливим аспектом, адже клуб грає в першу чергу для своїх уболівальників.

Враховуючи вищезазначені аргументи та те, що футбольний клуб Тростянець фінансується з бюджету громади, а питання залучення спонсорів для підтримки команди зараз, майже, не обговорюється.

Було прийнято рішення, що команда не прийматиме участь у чемпіонаті Другої ліги України-2022/23, а кошти закладені на функціонування клубу будуть витрачені на питання відновлення Тростянецької громади.

Проте це не означає завершення історії ФК Тростянець — навпаки ця вимушена пауза стане для нас можливістю задля внутрішнього розвитку клубу починаючи від найменших наших вихованців та завершуючи умовами для роботи спортсменів. У зв’язку із війною за футбольним клубом Тростянець буде збережено місце в Другій лізі України й команда зможе прийняти участь у чемпіонаті 2023/24 року.

ФК Тростянець підтримує відновлення спортивних змагань в Україні, але враховуючи об’єктивні обставини не може прийняти в цьому році в них участь, а ресурс спрямує на нагальні потреби нашої громади.

Дякуємо Українській асоціації футболу та Професійній футбольній лізі за розуміння ситуації з нашим клубом і громадою, що сильно зруйнована рашистськими військами.

Віримо в нашу перемогу! Віримо в ЗСУ! Слава Україні!", — ідеться в офіційній заяві клубу.

Нагадаємо, що раніше стала відома кількість діячів спорту серед наших співгромадян, які станом на 3 липня загинули під час повномасштабної агресії проти України.