Украина: Вторая лига

Клуб з однойменного міста вже оголосив про відбір футболістів, які матимуть шанс підписати професійний контракт.

У 2022 році Тростянець відчув на собі усі жахіття війни. Із перших днів повномасштабного вторгнення місто було окуповано російськими військовими: рашисти вбивали, грабували та знищували все, що створювалось роками.

Після того як ЗСУ вибили з міста російську наволочь Тростянець почав активний процес відновлення. Багато вже зроблено та ще багато роботи заплановано й погоджено на цей рік.

Влітку 2022 року ПФЛ надала право Тростянцю на рік призупинити виступи в Другій лігі України, не втративши статусу професійної команди. Клуб скористався цим правом і останній рік присвятив посиленій роботі власної академії.

Наразі підготовча робота до нового сезону в активному розпалі й вже є домовленості про нові партнерства. Окрім цього оголошено збір коштів на відновлення стадіону який постраждав внаслідок артилерійських обстрілів.

Враховуючи, що зараз формується нова команда, Тростянець оголосив про початок Незламного відбору, де кожен, хто бажає, може отримати шанс стати професійним футболістом. Для цього слід подати заявку на відбір на сайті клубу. Прийом заявок триває до 5 червня 2023 року, включно.

Переможці відбору потраплять на передсезонні збори із командою й отримають шанс потрапити у професійний футбольний клуб.

Зазначимо, що у сезоні-2021/22 до початку повномасштабної війни в Україні проти рф, Тростянець посідав сьоме місце у турнірній таблиці Другої ліги України у групі Б.