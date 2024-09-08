У третьому дивізіоні України завершилися чотири поєдинки п'ятого туру.
Фото Металіст 1925
08 вересня 2024, 18:58
П'ятий тур української Другої ліги-2024/25 було закрито чотирма матчами, які пройшли в неділю, 8 вересня.
Група А
Реал-Фарма зазнала розгромної виїзної поразки від Куликів-Білки.
Куликів-Білка — Реал Фарма 3:0
Голи: Гладкий, 31, Білий, 45, Копил, 65
Попередження: Іванченко — Гранчар
Друга команда Полісся не зуміла скористатися вилученням із боку Скали 1911.
Полісся-2 — Скала 1911 0:0
Попередження: Панчишин, Корнійчук, Караман — Руденко, Лук'янченко
Вилучення: Руденко, 72 (друге попередження)
Група Б
Дубль Ярослава Карпізіна не врятував другу команду Металіста 1925 від поразки Гірник-Спорту.
Гірник-Спорт — Металіст 1925-2 3:2
Голи: Страшкевич, 15 (пен.), Місержи, 47, Тяпкін, 56 — Карпізін, 5, 50
Попередження: Одог, Козловський, Подрезан, Місержи — Кондратюк, Пільганчук
Ворскла впоралася з Олександрією в протистоянні двох других команд клубів УПЛ.
Ворскла-2 — Олександрія-2 2:1
Голи: Ндукве, 22, Островський, 67 — Жадан, 26
Попередження: Романець, Островський, Кулаковський — Романенко, Граждан, Кайда, Петрик
Матчі наступного, шостого туру Другої ліги, заплановано на 13-16 вересня.