Украина: Вторая лига

Відбувся стартовий матч чергового туру Другої Ліги.

Сьогодні, 17 жовтня, стартував 11 тур Другої ліги України.

У єдиному матчі, який проходив у рамках групи Б, вінницька Нива впевнено обіграла дубль полтавської Ворскли з рахунком 3:0.

Перемогу вінницькій команді багато в чому забезпечив дубль у виконанні граючого президента клубу Артура Загорулька, а ще один м'яч на рахунку Артема Юрченка, який вийшов на заміну.

Зазначимо, що для полтавців це вже шоста поразка поспіль — їхня остання перемога була над дублем Олександрії (2:1) на початку вересня.

Нива — Ворскла-2 3:0

Голи: Загорулько, 19, 39, Юрченко, 85.