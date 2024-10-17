Відбувся стартовий матч чергового туру Другої Ліги.
Гравці Ниви, ФК Нива
17 жовтня 2024, 16:48
Сьогодні, 17 жовтня, стартував 11 тур Другої ліги України.
У єдиному матчі, який проходив у рамках групи Б, вінницька Нива впевнено обіграла дубль полтавської Ворскли з рахунком 3:0.
Перемогу вінницькій команді багато в чому забезпечив дубль у виконанні граючого президента клубу Артура Загорулька, а ще один м'яч на рахунку Артема Юрченка, який вийшов на заміну.
Зазначимо, що для полтавців це вже шоста поразка поспіль — їхня остання перемога була над дублем Олександрії (2:1) на початку вересня.
Нива — Ворскла-2 3:0
Голи: Загорулько, 19, 39, Юрченко, 85.
|Група Б
|1
|
|Колос-2
|9
|7
|2
|0
|16
|4
|12
|23
|2
|
|Чернігів
|10
|5
|4
|1
|15
|5
|10
|19
|3
|
|Олександрія-2
|10
|5
|3
|2
|17
|11
|6
|18
|4
|
|Локомотив Київ
|10
|5
|2
|3
|16
|12
|4
|17
|5
|
|Гірник-Спорт
|10
|5
|1
|4
|12
|11
|1
|16
|6
|
|Тростянець
|9
|2
|5
|2
|9
|7
|2
|11
|7
|
|Чайка
|10
|2
|5
|3
|6
|11
|-5
|11
|8
|
|Нива Вінниця
|11
|3
|1
|7
|10
|16
|-6
|10
|9
|
|Ворскла-2
|11
|3
|0
|8
|9
|18
|-9
|9
|10
|
|Металіст 1925-2
|10
|1
|1
|8
|14
|29
|-15
|4