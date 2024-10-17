Сьогодні, 17 жовтня, стартував 11 тур Другої ліги України.

У єдиному матчі, який проходив у рамках групи Б, вінницька Нива впевнено обіграла дубль полтавської Ворскли з рахунком 3:0.

Перемогу вінницькій команді багато в чому забезпечив дубль у виконанні граючого президента клубу Артура Загорулька, а ще один м'яч на рахунку Артема Юрченка, який вийшов на заміну.

Зазначимо, що для полтавців це вже шоста поразка поспіль — їхня остання перемога була над дублем Олександрії (2:1) на початку вересня.

Нива — Ворскла-2 3:0
Голи: Загорулько, 19, 39, Юрченко, 85.

Група Б
1 Колос-2 9 7 2 0 16 4 12 23
2 Чернігів 10 5 4 1 15 5 10 19
3 Олександрія-2 10 5 3 2 17 11 6 18
4 Локомотив Київ 10 5 2 3 16 12 4 17
5 Гірник-Спорт 10 5 1 4 12 11 1 16
6 Тростянець 9 2 5 2 9 7 2 11
7 Чайка 10 2 5 3 6 11 -5 11
8 Нива Вінниця 11 3 1 7 10 16 -6 10
9 Ворскла-2 11 3 0 8 9 18 -9 9
10 Металіст 1925-2 10 1 1 8 14 29 -15 4