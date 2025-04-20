Україна: Друга ліга

Клуб Другої ліги України виступив із публічною заявою проти російського терору та закликав міжнародну спільноту не мовчати.

У матчі 14-го туру Другої ліги України ФК Тростянець зустрівся з Колосом-2, зазнавши поразки з рахунком 0:3. Однак головною подією дня стала не стільки гра, як потужний жест солідарності від господарів поля.

Перед початком матчу футболісти Тростянця вийшли на поле у спеціальних футболках з написом "Russia is a terrorist state", вшановуючи памʼять загиблих унаслідок нещодавнього теракту в Сумах. Акція мала на меті привернути увагу футбольної спільноти України та всього світу до трагедії, що стала ще одним жахливим епізодом російської агресії проти мирного населення.

"Цим жестом ми прагнемо привернути увагу футбольної спільноти України та світу до трагедії, яка сталася, та наголосити: росія — держава-терорист, і її дії не можуть залишатися безкарними. Вічна памʼять загинувшим", — повідомив клуб у своїй офіційній заяві.