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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 19 квітня 2025 року.

Завершилася 1151 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Україна та росія 19 квітня провели обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 277 українських захисників.

🔸 путін напередодні Великодня заявив, що наказав «зупинити всі бойові дії» з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

🔸 Зеленський спершу назвав заяву про "Великоднє перемирʼя" "черговою спробою путіна пограти з життями людей". Згодом президент заявив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій рф.

🔸 Поліціянти затримали ще двох хлопців віком 15 та 17 років, які, за даними слідства, причетні до нападу на військового в Києві.

🔸 У Києві біля кінотеатру «Жовтень», де проходить фестиваль квір-кіно SUNNY BUNNY, сталася сутичка між представниками правих рухів та поліції.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

На Харківському напрямку ворог двічі атакував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку відбулося сім наступальних дій поблизу Загризового, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку зафіксовано 14 атак противника поблизу Новомихайлівки, Нового, Ямполівки, а також у напрямку Торського, Греківки, Глущенкового, Ольгівки, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку окупанти двічі штурмували позиції наших військ поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім атак у районах Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку відбулося 18 бойових зіткнень у районах Торецька, Дружби, Дачного та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку російські війська здійснили 36 атак у районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоолександрівка, Преображенка, Срібне, Богданівка, Троїцьке, Новоторецьке, Свиридонівка, Малинівка, Шевченко, Звірове, Успенівка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.

За попередніми даними, на цьому напрямку було знищено 165 окупантів, із них 91 — безповоротно. Також українські військові знищили три термінали супутникового зв’язку, десять одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли, два генератори та один пункт управління БПЛА. Ще один термінал супутникового зв’язку й один автомобіль ворога було пошкоджено.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили десять атак у районах Привільного, Новосілки та Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку окупанти завдали авіаударів по населених пунктах Гуляйполе, Залізничне, Зелене Поле та Новодарівка.

На Оріхівському напрямку відбито три атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Новоандріївки. Авіаударів зазнали Лук’янівське, Павлівка, Степногірськ, Кам’янське та Новояковлівка.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не здійснював.

У Курській області Сили оборони України відбили 18 атак противника. Також ворог завдав 15 авіаударів, застосувавши 25 керованих авіабомб, і здійснив 328 артилерійських обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Фіксуємо реальну ситуацію на всіх напрямках. Курщина та Білгородська область – на цю територію великодні заяви Путіна не розповсюдились. Бойові дії тривають, російські удари продовжуються. На частині напрямків на фронті також продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тиші від російського керівника. Застосовуються російські дрони. На частині напрямків тихіше.

Наші дії є та будуть дзеркальними. Пропозиція 30-денної повної та безумовної тиші – на столі, відповідь повинні дати в Москві. Україна разом із нашими партнерами готова максимально конструктивно рухатись до миру, але потрібна відповідна готовність Росії.

Очікую оновлення інформації з фронту в доповідях на 00:00.

Найголовніше – зараз очевидно, хто насправді був причиною війни весь цей час. Щойно Путін справді наказав зменшити кількість і жорстокість ударів, бойових дій та вбивств стало менше. Єдине джерело цієї війни та її затягування – у Росії".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!