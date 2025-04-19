Завершилася 1150 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 На світанку окупанти атакували Харків ракетами «Іскандер». Унаслідок обстрілу загинув 79-річний чоловік. Ще 113 людей — серед них дев’ять дітей — постраждали

🔸 Пєсков заявив, що місяць «мораторію» на удари по українських енергооб'єктах минув. Але додав, що інших вказівок від володимира путіна не було

🔸 США представили європейським союзникам свої пропозиції для завершення війни в Україні. Вони фактично пропонують заморозити війну, а окуповані території України залишити під контролем рф

🔸 Україна репатріювала тіла 909 українських оборонців, які загинули на різних напрямках фронту

🔸 Кабмін опублікував текст меморандуму щодо угоди про корисні копалини, який напередодні підписали зі Сполученими Штатами