🔸 На світанку окупанти атакували Харків ракетами «Іскандер». Унаслідок обстрілу загинув 79-річний чоловік. Ще 113 людей — серед них дев’ять дітей — постраждали
🔸 Пєсков заявив, що місяць «мораторію» на удари по українських енергооб'єктах минув. Але додав, що інших вказівок від володимира путіна не було
🔸 США представили європейським союзникам свої пропозиції для завершення війни в Україні. Вони фактично пропонують заморозити війну, а окуповані території України залишити під контролем рф
🔸 Україна репатріювала тіла 909 українських оборонців, які загинули на різних напрямках фронту
🔸 Кабмін опублікував текст меморандуму щодо угоди про корисні копалини, який напередодні підписали зі Сполученими Штатами
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Загалом, від початку цієї доби відбулося 124 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Російські загарбники завдали чотирьох ракетних та 75 авіаційних ударів, застосувавши дев’ять ракет та 124 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1014 дронів-камікадзе та здійснили понад 4400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в районі Вовчанська та в бік Малої Шапківки.
На Куп’янському напрямку ворог проводив дев’ять наступальних дій поблизу Загризового, Петропавлівки та в бік Піщаного і Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 12 штурмів позицій поблизу населених пунктів Греківка, Надія, Нове, Новомихайлівка, Колодязі, Ямполівка, Торське. Ще чотири боєзіткнення тривають.
На Сіверському напрямку ворог двічі атакував в районах Спірного та Верхньокам’янського, один бій досі триває.
З початку доби на Краматорському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Часового Яру, західніше Андріївки та в бік Ступочок і Білої Гори.
На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 21 боєзіткнення. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки, Леонідівки, Озарянівки, Дачного, Кримського та Дружби, в даний час ще тривають сім боєзіткнень.
На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 46 разів атакував у районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Новоолександрівка, Богданівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Звірове, Удачне, Андріївка та в напрямках Олександрополя і Миролюбівки. Наші захисники відбили 38 штурмів, ще вісім боєзіткнень продовжуються до цього часу.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 252 окупанти, з яких 124 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили танк, бойову броньовану машину, 12 одиниць автомобільної техніки, 23 мотоцикли, п’ять пунктів управління БпЛА, міномет, два засоби РЕБ, засіб супутникового зв’язку, дев’ять БпЛА; також пошкодили самохідну артилерійську установку, танк, дві гармати, дві одиниці автомобільної техніки та три мотоцикли.
На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили сім атак загарбників у районах Костянтинополя, Веселого, Вільного Поля та в напрямку Одрадного, ще одна атака триває. Авіаударів зазнали Зелене Поле, Мирне та Новопіль.
На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Гуляйполю та Малинівці.
На Оріхівському напрямку українські захисники відбивали три атаки противника в районі Щербаків, Степового та в напрямку Малої Токмачки, один бій ще триває. Під авіаударами опинилися Новоданилівка, Магдалинівка та Степногірськ.
На Придніпровському напрямку країна-терорист завдала авіаудару по Миколаївці.
На Курщині відбулося 22 боєзіткнення з російськими загарбниками, до цього часу триває один бій. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 286 артилерійських обстрілів, зокрема шість із реактивних систем залпового вогню.
На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках активних наступальних дій ворога не зафіксовано.
Сьогодні варто відзначити воїнів 31-ої окремої механізованої бригади, 34-ої окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Зараз у Харкові ще тривають роботи після удару російських ракет. Попередньо це були крилаті ракети – "іскандери". Одна з ракет розірвалась у повітрі просто над спальним районом, інша влучила по території підприємства поруч із житловою забудовою.
В результаті удару пошкоджені звичайні житлові будинки, багато постраждалих – більше сотні людей. Усім надається допомога. Абсолютно різні люди: хтось старшого віку, хтось зовсім молодий. Усі просто живуть своїм життям у власній країні, у своєму місті, і це робить їх мішенню для росії – для російських ракет.
Треба бути відвертою сволотою та зневажати життя, щоб завдавати таких ракетних ударів по звичайному місту – у Страсну пʼятницю, напередодні Великодня. І коли ми звертаємось до партнерів, передусім до Сполучених Штатів, по системи «Петріот» і ракети до них, які можуть захистити від цього російського зла – від крилатих ракет, від балістики, – ми звертаємось по захист, на який заслуговує кожен народ.
І не має бути такого, що якийсь народ заслуговує на допомогу більше, а якийсь – менше. І це по-християнськи – допомогти. Особливо коли є така можливість – допомогти. І не має бути такого, що якийсь терорист чомусь може уникати наслідків, хоча так само знищує життя, як і інший. росія заслуговує щонайменше на жорсткі санкції, які є відплатою за все те, що вона робить.
Сьогодні ми розширили наші українські санкції ще на майже сотню субʼєктів – фізичних та юридичних осіб, більшість із яких залучена до виробництва в тому числі таких ракет – "іскандерів", – як ті, що вдарили по нашому Харкову. Багато із цих субʼєктів російські, але також є, на жаль, з Китаю.
Ми будемо працювати з партнерами й надалі, щоб наші санкції були синхронізовані. Кожен, хто працює на вбивства та затягування війни, має за це відповідати. І я дякую всім у світі, хто підтримує таку позицію".
Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!