Україна: Друга ліга

Відбулися чергові матчі Другої ліги України.

Сьогодні, 17 травня, відбулися матчі 18 туру Другої ліги України.

Група А

У першому матчі Скала 1911 в гостях розгромила Реал Фарму з рахунком 7:0. Авторами голів стали Роман Лісовик, Іван Жуміга та Роман Николишин, а на рахунку Андрія Фесенка та Ярослава Кравченка оформлені дублі.

Реал Фарма — Скала 1911 0:7

Голи: Фесенко, 9, 50, Кравченко, 17, 65, Лісовик, 19, Жуміга, 78, Николишин, 90+3 (пен).

У другій зустрічі Куликів-Білка впевнено обіграла дубль львівського Руху з рахунком 4:0. Своє ім'я до протоколу записали Олег Панасюк, Данило Волков, Віталій Патуляк та Олександр Дударенко.

Куликів-Білка — Рух-2 4:0

Голи: Панасюк, 35, Волков, 38, Патуляк, 50, Дударенко, 89.

У третій зустрічі дубль тернопільської Ниви обіграв дубль Полісся з рахунком 2:1. У складі тернопільської команди дубль оформив Максим Крамарчук. У гостей єдиний м'яч забив Денис Гришкевич.

Самбір-Нива-2 — Полісся-2 2:1

Голи: Крамарчук, 49, 84 — Гришкевич, 67.

У четвертому поєдинку Пробій здолав Реверу 1908 з рахунком 3:0. Авторами голів стали Владислав Бабанін, Микола Сікач та Іван Дмитрук.

Пробій — Ревера 1908 3:0

Голи: Бабанін, 13, Сікач, 32, Дмитрук, 88.

Наостанок Ужгород у гостях був сильнішим за Вільхівців з рахунком 3:0. Перемогу команді Яромира Лободи принесли точні удари Емери Чуквебуки та Олега Вишневського, який оформив дубль.

Вільхівці — Ужгород 0:3

Голи: Вишневський, 13, 59, Емере, 39.

Група Б

У першій грі київський Локомотив мінімально обіграв Тростянець з рахунком 1:0. Єдиний та переможний м'яч був забитий на 74 хвилині, а його другим став Максим Майтак, який через п'ять хвилин отримав вилучення.

Локомотив — Тростянець 1:0

Гол: Майтак, 74.

У другій зустрічі дубль харківського Металіста 1925 мінімально обіграв вінницьку Ниву з рахунком 1:0. Перемогу харків'янам забезпечив гол Матвія Панченко на 86 хвилині.

Металіст 1925-2 — Нива 1:0

Гол: Панченко, 86.