ЧМ-2022. Отбор

Сборные встретятся в конце марта.

Стала известна заявка сборной Финляндии на матчи отбора ЧМ-2022 против Украины и Боснии и Герцеговины, а также товарищескую встречу против Швейцарии.

В список попало 25 футболистов:

Вратари: Есс Йоронен (Брешия, Италия), Ники Мяенпяя (Венеция, Италия) Карл-Йохан Эрикссон (Мьяллби АИФ, Швеция)

Защитники: Йоона Тойвио (Хеккен, Швеция), Паулюс Арауюри (Пафос, Кипр), Юхани Ояла (Вайле, Дания), Роберт Иванов (Варта, Польша), Николай Алхо (МТК, Венгрия), Альбин Гранлунд (Сталь Мелец, Польша) Юкка Райтала (Монреаль Импакт, Канада), Николас Хямяляйнен (КПР, Англия), Юха Пиринен (Тренчин, Словакия), Дэниэл О’Шонесси (ХИК)

Полузащитники: Тим Спарв (Лариса, Греция), Глен Камара (Рейнджерс, Шотландия), Расмус Шюллер (Юргорден, Швеция), Йони Кауко, Пюрю Сойри (оба – Эсбьерг, Дания), Онни Валакари (Пафос, Кипр), Робин Лод (Миннесота Юнайтед, США), Роберт Тейлор (Бранн, Норвегия), Расмус Карьялайнен (Эребру, Швеция)

Нападающие: Теему Пукки (Норвич, Англия), Джоэл Похьянпало (Унион Берлин, Германия), Маркус Форсс (Брентфорд, Англия)

Финляндия сыграет с Украиной 28-го марта, с Боснией и Герцеговиной — 24-го, а встреча со швейцарцами состоится 31-го числа.

Ранее сообщалось, что выездной матч Украины с Финляндией пройдет в Хельсинки.

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