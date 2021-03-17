ЧМ-2022. Отбор
Квалификационная к ЧМ-2022 встреча состоится в октябре.
Игроки сборной Украины, УАФ
17 марта 2021, 13:39
Национальная сборная Финляндии проведет все домашние матчи квалификации чемпионата мира-2022 в Хельсинки, об сообщает на своем официальном сайте местная федерации футбола.
Команда сыграет 3 домашних поединка в отборе к турниру:
4-го сентября — с Казахстаном;
9-го октября — с Украиной;
16-го ноября – с Францией.
Отмечается, что присутствие на играх болельщиков зависит от ситуации с пандемией и принятых правительством мер.
Напомним, что мартовские матчи сборной Украины с Финляндией и Казахстаном пройдут в Киеве.
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