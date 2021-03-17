ЧМ-2022. Отбор

Квалификационная к ЧМ-2022 встреча состоится в октябре.

Национальная сборная Финляндии проведет все домашние матчи квалификации чемпионата мира-2022 в Хельсинки, об сообщает на своем официальном сайте местная федерации футбола.

Команда сыграет 3 домашних поединка в отборе к турниру:

4-го сентября — с Казахстаном;

9-го октября — с Украиной;

16-го ноября – с Францией.

Отмечается, что присутствие на играх болельщиков зависит от ситуации с пандемией и принятых правительством мер.

Напомним, что мартовские матчи сборной Украины с Финляндией и Казахстаном пройдут в Киеве.

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