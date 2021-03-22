ЧМ-2022. Отбор

Защитник Динамо поделился своими эмоциями после первой тренировки с национальной командой.

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Илья Забарный прокомментировал подготовку национальной команды к стартовым матчам отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

"Здесь невероятная атмосфера и было очень приятно вернуться в сборную и это для всех, мне кажется, позитив.

Тяжелый и насыщенный календарный год? Он тяжелый, но он интересный, так что хорошо, что есть такие турниры. Это огромнейший опыт, которого нам не хватает", — сказал Забарный в интервью пресс-службе сборной Украины.

Ранее сообщалось, что сборная Украины провела первую тренировку в 2021 году.

Напомним, уже в среду, 24 марта, сборная Украины стартует в отборочном этапе ЧМ-2022 выездным матчем с Францией.

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