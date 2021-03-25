ЧМ-2022. Отбор

Специалист поделился мнением о поединке с французами.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью в первом матче квалификации к чемпионату мира-2022 года против Франции (1:1).

"Мы давно готовились к этой игре, хорошо изучили соперника. Тот товарищеский матч против Франции также дал нам информацию. Раскрываться и играть в открытый футбол — самоубийство. Постарались сыграть компактно, оказывать давление на мяче. На самых острых футболистов сборной Франции, в частности на Килиана Мбаппе, который очень хорошо атакует пространство, меняет фланги, мы поставили специально большее количество игроков. Этот план удался, вся заслуга только ребят".

"Хочу поздравить Зинченко с первой игрой в роли капитана. Он справился со своей задачей. Что касается сегодняшних замен, мы выпустили быстрых игроков, хорошо сложенных. У Коваленко хорошие перспективы в Италии. Сидорчук подустал, Шапаренко...

Мы могли держать ритм, вышел Мораес, цеплялся за мячи. Сегодня была командная игра. В первые 15 минут у нас были проблемы После мы внесли коррективы. Очень сложно внедрить новую систему всего за одну тренировку. Мы много работали, анализировали по видео, дали большой объем информации нашим игрокам".

"Однозначно, матчи Лиги Наций, которые мы играли, дали нам информацию. Мы использовали многих игроков-дебютантов, задействовали молодых. Я не боюсь рисковать, ведь это единственный путь узнать футболистов. Мы в поиске, нуждаемся в хороших игроках.

С моими помощниками мы принимаем общее решение. Так было всегда. Что касается Бущана, у нас есть много хороших вратарей. У Георгия больше опыта, он был готов к игре. У Динамо есть психологическое преимущество благодаря играм в УПЛ и ЛЧ и ЛЕ. Мы работали в обороне, а когда котратаковали, были не настолько свежи. Ребята принимали неправильные решение когда устали", — сказал Шеченко на пресс-конференции.

Видео голов и обзор матча Франция — Украина можно смотреть на Football.ua.

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