ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник дал комментарий после матча с Францией.

Сборная Украины в рамках поединка первого тура отборочного этапа к чемпионат мира 2022-го года сыграла вничью с Францией.

Новоиспеченный капитан национальной команды Александр Зинченко дал комментарий после игры.

"Мечтал быть капитаном национальной команды, и благодарю за доверие. От матча двоякое впечатление. Результат хороший против чемпионов мира, но всегда хочется лучше. Играли не по привычной схеме, но, в целом, добились того, чего хотели.

В конце начали уставать, главный тренер вовремя начал делать замены, освежать игру. Особенно в середине поля нам приходилось очень много делать беговой работы, а когда уже у нас был мяч не хватало силенок, чтобы выйти из обороны и дать команды передохнуть.

Следующая игра против сборной Финляндии. Если мы ее не обыграем, то ничья против Франции не будет важна. Отдали очень много сил, чтобы добиться положительного результата. Нужно взять из этой игры лучшее, забыть ее и готовимся к следующей при полной концентрации", — сказал Зинченко в эфире телеканал Футбол 1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча между сборными Украины и Франции.