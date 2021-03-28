ЧМ-2022. Отбор
Стало известно, в какой форме сыграют команды.
Игроки сборной Украины, УАФ
28 марта 2021, 18:46
Сборная Украины в рамках отбора на чемпионат мира-2022 встретится со сборной Финляндии.
Украина на матч выйдет в традиционной, желтой форме. Гости сыграют в белой форме, которая для них также традиционная.
Матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, на НСК Олимпийский в Киеве. Стартовый свисток — в 21.45 по киевскому времени.
Ранее Football.ua вспоминал предыдущие встречи украинцев и финнов в отборе на ЧМ-2018.
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