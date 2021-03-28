ЧМ-2022. Отбор

Джоэл Похьянпало настроен на позитивный результат перед матчем с Украиной.

Нападающий сборной Финляндии Джоэл Похьянпало прокомментировал предстоящий поединок второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Украины.

"Нужно начать игру с настроем на победу. Нам нужно очень хорошо защищаться и быть сосредоточенными, а не дурачиться. Украина — технически сильная, агрессивная команда, которая любит атаковать и много контролировать мяч.

Потери мяча — одна из слабых сторон. Когда украинцы теряют мяч, не все из них возвращаются дисциплинированно. Нам определенно нужно это взять во внимание. Стандарты также важны", — сказал Похьянпало в интервью Федерации футбола Финляндии.

Напомним, матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, на НСК Олимпийский в Киеве. Стартовый свисток — в 21.45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.