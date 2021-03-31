ЧМ-2022. Отбор
Специалист более чем уверен в своей команде.
Златко Далич, getty images
31 марта 2021, 13:13
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу на Мальтой в матче квалификации ЧМ-2022.
"Поздравляю своих ребят с победой и с первым местом в группе после трех матчей. Тяжелые десять дней позади, у нас многое не получалось, и мы рассчитывали набрать больше, чем 6 очков.
Во втором тайме мне пришлось выпустить тех, кого я не планировал использовать. Знаю, что наша игра не на том уровне, к которому я стремлюсь, но, поверьте, игра наладится.
Я уже говорил, что группа для нас непростая. Провести три матча за семь дней нелегко никому. Но мы знаем, какая у нас задача. Мы финишируем первыми в группе и поедем на чемпионат мира в Катаре.
На Евро мы должны играть лучше и будем играть лучше, в этом я уверен. Сегодня фрагментами мы увидели многообещающий футбол", – сказал специалист.
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