ЧМ-2022. Отбор

Специалист более чем уверен в своей команде.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу на Мальтой в матче квалификации ЧМ-2022.

"Поздравляю своих ребят с победой и с первым местом в группе после трех матчей. Тяжелые десять дней позади, у нас многое не получалось, и мы рассчитывали набрать больше, чем 6 очков.

Во втором тайме мне пришлось выпустить тех, кого я не планировал использовать. Знаю, что наша игра не на том уровне, к которому я стремлюсь, но, поверьте, игра наладится.

Я уже говорил, что группа для нас непростая. Провести три матча за семь дней нелегко никому. Но мы знаем, какая у нас задача. Мы финишируем первыми в группе и поедем на чемпионат мира в Катаре.

На Евро мы должны играть лучше и будем играть лучше, в этом я уверен. Сегодня фрагментами мы увидели многообещающий футбол", – сказал специалист.

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