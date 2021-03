ЧМ-2022. Отбор

Евгений Кузьменко представляет вашему вниманию пять главных событий международной паузы к сегодняшнему дню.

Ранее стартовал европейский отбор на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Многие национальные сборные уже успели провести по три матча, некоторые сыграли пока что по два. Интенсивность выше привычной, ведь большинству сборных придется сыграть три поединка за 7-8 дней. Соответственно и интересных событий у нас заметно больше. Представляем вам пятерку главных уже случившихся событий в этой еще незавершенной международной паузе.

Главная "темная лошадка" отбора (а быть может и самого ЧМ?) уже известна

Сколько людей предполагали, что до старта отборочного турнира сборная Турция одержит две победы в стартовых двух матчах? Согласитесь, не многие. И дело не в том, что у турков какая-то там слабая команда, нет. Дело в соперниках. Ведь календарь у Турции, пожалуй, самый тяжелый – на старте им пришлось сразиться с двумя главными конкурентами: сборной Нидерландов, которая еще недавно считалась одним из фаворитов на предстоящем летнем Евро-2020, и сборной Норвегии, полной молодых талантов, пусть и в основном атакующей направленности.

Однако команда Шенола Гюнеша выдала шикарный старт, добыв 6 очков в этих двух встречах. Голландцы были повержены относительно легко со счетом 4:2 с хет-триком Бурака Йилмаза, а норвежцы были прихлопнуты 3:0, и никакой Эрлинг Холланд тем не помог. Во втором матче сверкал не форвард дортмундской Боруссии, а полузащитник Фенербахче Озан Туфан, оформивший прекрасный дубль.

Тем не менее, третий поединок против сборной Латвии наглядно продемонстрировал, что коллектив Шенола Гюнеша далеко не идеален. Национальная команда Турции, обыгрывая одного из главных аутсайдеров своей группы по ходу встречи со счетом 3:1, умудрилась упустить победный результат, а финальный свисток зафиксировал результативную ничью (3:3). Минувшие матчи отбора на ЧМ-2022 наглядно продемонстрировали, что сюрпризов будет еще немало, однако сборная Турции по-прежнему возглавляет своей квартет, имея в активе семь набранных очков. В следующих матчах у подопечных Гюнеша еще будет шанс доказать, что осечка против латвийцев была обычной случайностью, а не закономерностью.

Футбол вне политики? Сборная Норвегии так не думает, организовывая протесты

На первый матч отбора против Гибралтара (3:0) футболисты сборной Норвегии вышли в специальных футболках с надписью "Human Rights – on and off the pitch", что дословно переводится, как "Права человека на поле и за его пределами". Таким способом норвежцы выступили в защиту прав человека в Катаре.

Во второй встрече акция была продолжена, но на предыгровых футболках были добавлены еще несколько слов: "Norway, Germany. Next?", символизируя о том, что к протесту присоединилась и сборная Германии, кто же будет следующим?

Нечто подобное провернули и в сборной Нидерландов. У голландских игроков перед матчем с Латвией на футболках была надпись "Football Supports Change", что можно перевести, как "Футбол поддерживает перемены". Конечно, эта надпись тоже была направлена на поддержку рабочих мигрантов в Катаре.

Сборная Норвегия не была наказана ФИФА, как некоторые ожидали, а пресс-секретарь организации заявил: "ФИФА верит в свободу слова и в силу футбола, как силы добра".

Скандал в матче Сербия – Португалия: Роналду не позволили приблизиться к рекорду

Неприятная ситуация случилась в центральном матче группы А, в котором встречались Сербия и Португалия. При счете 2:2, на 93-й минуте встречи главная звезда португальской сборной Криштиану Роналду забил чистый гол, который главный арбитр встречи Райко Митич не засчитал. Справедливости ради, отметим, что ситуация была действительно сложная и рассмотреть эпизод арбитру было не просто. Вот только Роналду от этого не легче. Напомним, Криш сейчас пребывает в погоне за крутым рекордом – ему осталось всего 6 голов, чтобы обогнать иранца Али Даеи, и стать лучшим международным бомбардиром за всю историю футбола (у Даеи 109 голов, у Роналду на сегодняшний день соответственно 103).

Таким образом, Роналду остался без гола, а матч так и завершился вничью – 2:2. Дублем у португальцев выстрелил Диогу Жота, у сербов забивали Филип Костич и Александр Митрович. Второй, кстати, после этого мяча стал лучшим бомбардиром сборной Сербии в истории. Форвард Фулхэма, забив свой 39-й гол, обогнал Степана Бобека (38).

Еще один рекорд – рекорд имени Луки Модрича

Если Митрович стал лучшим бомбардиром своей сборной, то Лука Модрич стал рекордсменом сборной Хорватии по количеству проведенных матчей. Поединок против Кипра (1:0) стал для Модрича 135-м по счету. Обладатель Золотого мяча-2018 обогнал другую хорватскую легенду, такую близкую украинскому болельщику, Дарио Срну.

Впрочем, это известие пока что единственное положительное и заслуживающее внимания из стана сборной Хорватии. Ибо с игрой, да и с результатами тоже, у шашечных есть явные проблемы. Кипр был обыгран, что называется "на тоненького", а в первом матче отбора вице-чемпионы мира и вовсе проиграли Словении (0:1). Таким образом, после двух туров хорваты только на третьем месте группы H. Процессы перестройки и смены поколений в сборной Хорватии даются тяжело, это факт.

Жерсон Родригес – "виновник" исторического события для сборной Люксембурга

Сборная Ирландии выглядела явным фаворитом в домашнем матче против Люксембурга. Однако, с тех пор как у ирландцев сменился тренер (место Стивена Кенни занял Мик Маккарти), команда не смогла выиграть ни разу в десяти поединках. В минувшую субботу "мальчики в зеленом" и вовсе умудрились проиграть стране-футбольному карлику.

Украинскому болельщику, конечно, приятно, что героем встречи в Дублине стал киевский динамовец Жерсон Родригес – именно он забил единственный гол на 85-й минуте. Да еще и какой:

А теперь справка. Вдумайтесь только, до этой победы сборная Люксембурга выиграла всего 5 из 134 матчей в квалификациях к чемпионатам мира, и только один раз на выезде. Люксембуржский футбол на подъеме?

В статье использованы материалы — Squawka.