ЧМ-2022. Отбор

У игрока сборной Польши был положительный тест на коронавирус.

Полузащитник московского Локомотива Гжегож Крыховяк сможет помочь сборной Польши в предстоящем поединке против Англии, сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.

Вчера, 30 марта, стало известно, что хавбек сдал положительный тест на коронавирус. Однако представители команды назвали его ошибочным и указала УЕФА на то, что футболист переболел коронавирусом в декабре прошлого года.

После этого Гжегож прошел повторный тест, который был отрицательным. УЕФА принял решение допустить Крыховяка до предстоящей игры с англичанами.

Ранее сообщалось, что в этом матче не сыграет главный бомбардир и капитан команды Роберт Левандовски.

Поединок Англия — Польша состоится сегодня, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени.