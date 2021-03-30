ЧМ-2022. Отбор
Гжегож Крыховяк и Камил Пятковски заразились коронавирусом.
Гжегож Крыховяк, talksport.com
30 марта 2021, 12:17
Защитник Ракува Камил Пятковски и полузащитник московского Локомотива Гжегож Крыховяк сдали положительные тесты на коронавирус накануне матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года с Англией. Об этом в своем твиттере сообщил Якуб Квятковски.
Таким образом, перед матчем с англичанами у поляков уже пять потерь. До этого коронавирусом заразились Матеуш Клих и Лукаш Скорупски, а капитан и главный бомбардир Роберт Левандовски получил травму и покинул расположение команды после матча с Андоррой.
Поединок третьего отборочного тура ЧМ-2022 Англия — Польша состоится завтра, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени. После двух игр у англичан шесть очков и первое место, а у поляков четыре очка и вторая строчка.
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