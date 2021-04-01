ЧМ-2022. Отбор

Вашему вниманию ключевые моменты поединка отборочного этапа ЧМ-2022.

В поединке третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года была зафиксирована ничья между сборными Греции и Грузии (1:1).

Оба мяча были во втором тайме, причем команды обменялись голами за две минуты. Сперва Какабадзе срезал мяч в сетку собственных ворот, а спустя две минуты Кварацхелия сравнял цифры на табло.

Видео голов и обзор встречи:

Греция — Грузия 1:1

Голы: Какабадзе, 76 (автогол) — Кварацхелия, 78

Греция: Влаходимос, Яннулис, Пападопулос, Цавелас, Бакакис (Мавриас, 42), Фортунис, Бухалакис (Сиопис, 87), Бакасетас (Якумакис, 71), Зека, Цолис (Лимниос, 46), Павлидис (Масурас, 71).

Грузия: Лория, Какабадзе, Двали, Гиорбелидзе, Кашия, Абурджания (Гвилия, 74), Канкава, Кварацхелия, Китейшвили (Квеквескири, 84), Лобжанидзе (Джигаури, 84), Зивзивадзе (Квилитая, 63).

Предупреждения: Фортунис, Пападопулос, Якумакис, Зека — Абурджания, Китейшвили, Канкава.