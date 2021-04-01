ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной Франции высказался о ничьей в матче Украина — Казахстан.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Боснией и Герцоговиной (1:0) коротко прокомментировал ничью в параллельном матче между Украиной и Казахстаном (1:1) в рамках третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

"Всем сложно. Посмотрите на Казахстан, который по вашим словам (журналистов — прим.) был командой идиотов. Они только что смогли сыграть вничью с Украиной. Не такие уж они и идиоты, правда?", — приводит слова Дешама Get French Football News.

Отметим, что после трех игр отбора ЧМ-2022 Франция лидирует в группе D, набрав семь очков, а у Украины три балла и второе место.

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