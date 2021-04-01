ЧМ-2022. Отбор

Состоялись очередные матчи третьего тура отборочного цикла ЧМ-2022.

Завершились очередные поединки третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

В первом матче группы В сборная Испании уверенно обыграла Косово со счетом 3:1. В составе команды Луиса Энрике забитыми мячами отметились Ольмо, Ферран Торрес и недавний обидчик киевского Динамо Жерар Морено из Вильярреала. В составе гостей единственный мяч забил Халими, использовавший курьезную ошибку голкипера Унаи Симона.

Испания — Косово 3:1

Голы: Ольмо, 34, Ферран Торрес, 36, Жерар Морено, 75 — Халими, 70

Испания: Унаи Симон, Эрик Гарсия (Рамос, 86), Альба, Мартинес, Льоренте, Ольмо (Каналес, 82), Бускетс (Родри, 82), Педри (Фабиан Руис, 69), Коке, Ферран Торрес, Мората (Жерар Морено, 69).

Косово: Уйкани, Войвода, Дрешевич, Алити, Хадерджонай, Кололи (Зенели, 57), Крюэзю, Рашица (Кастрати, 55), Халими (Воца, 82), Целина, Мурики.

Предупреждение: Крюэзю

Во втором матче между сборными Греции и Грузии была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Греки первыми открыли счет в матче благодаря автоголу в исполнении Какабадзе, но спустя четыре минуты Кварацхелия сравнял цифры на табло.

Греция — Грузия 1:1

Голы: Какабадзе, 76 (автогол) — Кварацхелия, 78

Греция: Влаходимос, Яннулис, Пападопулос, Цавелас, Бакакис (Мавриас, 42), Фортунис, Бухалакис (Сиопис, 87), Бакасетас (Якумакис, 71), Зека, Цолис (Лимниос, 46), Павлидис (Масурас, 71).

Грузия: Лория, Какабадзе, Двали, Гиорбелидзе, Кашия, Абурджания (Гвилия, 74), Канкава, Кварацхелия, Китейшвили (Квеквескири, 84), Лобжанидзе (Джигаури, 84), Зивзивадзе (Квилитая, 63).

Предупреждения: Фортунис, Пападопулос, Якумакис, Зека — Абурджания, Китейшвили, Канкава.

После трех игр сборная Испании возглавляет группу В, набрав семь очков. За ней идет Швеция, у которой шесть баллов после двух игр. У Греции два очка после двух игр и она впереди Грузии — 1 балл и три игры. Косово замыкает группу, не набрав очков после двух встреч.