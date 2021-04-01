ЧМ-2022. Отбор

"Скуадра адзурра" демонстрирует впечатляющую статистику.

Сборная Италии уверенно обыграла Литву в рамках квалификации ЧМ-2022.

По информации Opta, команда Роберто Манчини не проигрывает 25 матчей подряд (20 побед, 5 ничьих).

Это повторение беспроигрышной серии команды при Марчелло Липпи – с 2004 по 2006 год.

Ранее Манчини установил рекорд сборной Италии и близок к еще одному, который считали вечным.

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