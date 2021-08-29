ЧМ-2022. Отбор
В список вызванных игроков 56-летним специалистом попали 26 исполнителей.
Игроки сборной Германии, Getty Images
29 августа 2021, 13:41
Сборная Германии в своем официальном твиттере опубликовала заявку на предстоящие матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в сентябре.
Это первый список футболистов, вызванных новым главным тренером сборной Германии Хансом-Дитером Фликом, который заменил Йоахима Лева после минувшего Евро-2020. В заявку вошли 26 исполнителей.
Вратари: Бернд Лено Арсенал), Мануэль Нойер Бавария), Кевин Трапп Айнтрахт).
Защитники: Ридле Баку (Вольфсбург), Робин Госенс (Аталанта), Тило Керер (ПСЖ), Лукас Клостерман (РБ Лейпциг), Давид Раум (Хоффенхайм), Антонио Рюдигер (Челси), Нико Шлоттербек (Фрайбург), Никлас Зюле (Бавария).
Полузащитники: Карим Адейеми (РБ Зальцбург), Махмуд Дауд (Боруссия Д), Серж Гнабри (Бавария), Леон Горецка (Бавария), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити), Кай Хаверц (Челси), Йонас Хоффман (Боруссия М), Йосуа Киммих (Бавария).
Нападающие: Томас Мюллер (Бавария), Джамал Мусиала (Бавария), Флориан Нойхаус (Боруссия М), Марко Ройс (Боруссия Д), Лерой Сане (Бавария), Тимо Вернер (Челси), Флориан Вирц (Байер).
Напомним, сборная Германии 3 сентября сыграет против Лихтенштейна, 5 сентября — Армении и 8 сентября — Исландии.