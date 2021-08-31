ЧМ-2022. Отбор
Николай Балакин обслужит матч отборочного цикла ЧМ-2022.
Николай Балакин, Footboom
31 августа 2021, 22:35
Поединок четвертого тура отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Грузии и Косово, который состоится 2 сентября в Батуми, будет обслуживать украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Александр Жуков. Четвертым арбитром назначен Виталий Романов.
За систему видеоповторов ВАР будет отвечать Евгений Арановский, а его ассистентом назначен Андрей Скрипка.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.