ЧМ-2022. Отбор

Николай Балакин обслужит матч отборочного цикла ЧМ-2022.

Поединок четвертого тура отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Грузии и Косово, который состоится 2 сентября в Батуми, будет обслуживать украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Александр Жуков. Четвертым арбитром назначен Виталий Романов.

За систему видеоповторов ВАР будет отвечать Евгений Арановский, а его ассистентом назначен Андрей Скрипка.

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