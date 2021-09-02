ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В одном из матчей четвертого тура отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Израиля в гостях уверенно обыграла национальную команду Фарерских островов со счетом 4:0.

Главным героем поединка был Зехави, который оформил хет-трик, а еще один мяч записан в актив Даббура. Также отметим, что хавбек донецкого Шахтера Манор Соломон отметился голевой передачей.

Обзор матча:

Фарерские острова — Израиль 0:4

Голы: Зехави, 12, 44, 90+2, Даббур, 52.