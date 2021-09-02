ЧМ-2022. Отбор

Боснийский нападающий добрался до отметки в 60 голов.

Сборная Боснии и Герцеговины в рамках поединка отборочного цикла чемпионата мира гостила у сборной Франции и сыграла вничью.

Единственный гол гостей в том матче забил нападающий Интера Эдин Джеко, добравшись до отметки в 60 мячей в футболке национальной команды.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт чемпионата мира, Джеко стал лишь десятым игроком, которому покорился данный показатель.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Франции против Боснии и Герцеговины.