ЧМ-2022. Отбор

Английский хавбек не сможет помочь своей национальной команде в предстоящих матчах.

Полузащитник сборной Англии Джейдон Санчо не сможет помочь своей национальной команде в отборочных поединках ЧМ-2022 против Андорры и Польши. Об этом сообщает пресс-служба Манчестер Юнайтед.

21-летний англичанин получил ушиб на тренировке "трех львов", из-за чего пропустит матч против Венгрии (4:0). По этой же причине он уже покинул расположение сборной и вернулся в клуб для продолжения восстановления.

Также отмечается, что тренерский штаб "красных дьяволов" рассчитывает на него в ближайшей игре против Ньюкасла, который пройдет 11 сентября.

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