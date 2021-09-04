ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем нашим читателям выбрать один вариантов возможных исходов поединка.

Сегодня, 4 сентября, сборная Украины в рамках пятого тура квалификации чемпионата мира-2022 будет принимать на поле столичного НСК Олимпийский сильнейшую команду планеты образца 2018-го года — национальную сборную Франции.

Украина — Франция. Накануне

Согласно мнению букмекеров, фаворитом пары является коллектив Дидье Дешама, на успех которого предлагается коэффициент 1,61, в то время как за победу подопечных Александра Петракова дают 5,80, а вариант с ничьей расценивается в 4,10.

Украина — Франция: история противостояния

За несколько часов до старта игры на главной арене нашей страны, Football.ua предлагает своим читателям высказать мнение относительно возможного победителя данной дуэли.

Матч Украина — Франция начнется в 21:45. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка.