ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

В рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году, сборная Румынии на своем поле одержала победу над Лихтенштейном.

В составе румынской национальной команды результативными ударами отметились Тошка и Манеа.

Также отметим, что данный поединок обслуживала украинская бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль.

Обзор матча:

Румыния — Лихтенштейн 2:0

Голы: Тошка, 11, Манеа, 18