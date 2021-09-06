ЧМ-2022. Отбор
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.
Румыния — Лихтенштейн, frf.ro
06 сентября 2021, 07:08
В рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году, сборная Румынии на своем поле одержала победу над Лихтенштейном.
В составе румынской национальной команды результативными ударами отметились Тошка и Манеа.
Также отметим, что данный поединок обслуживала украинская бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль.
Обзор матча:
Румыния — Лихтенштейн 2:0
Голы: Тошка, 11, Манеа, 18