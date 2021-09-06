ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

В рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году, сборная Швейцарии на своем поле встречалась с действующими чемпионами Европы — Италией.

Матч закончился нулевой ничьей, несмотря на солидное преимущество победителей минувшего Евро-2020, которые благодаря этому установили мировой рекорд по матчам без поражений.

Обзор матча:

Швейцария — Италия 0:0