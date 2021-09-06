ЧМ-2022. Отбор
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.
Швейцария - Италия, Getty Images
06 сентября 2021, 11:21
В рамках квалификационного раунда предстоящего чемпионата мира, который состоится в Катаре в 2022 году, сборная Швейцарии на своем поле встречалась с действующими чемпионами Европы — Италией.
Матч закончился нулевой ничьей, несмотря на солидное преимущество победителей минувшего Евро-2020, которые благодаря этому установили мировой рекорд по матчам без поражений.
Обзор матча:
Швейцария — Италия 0:0