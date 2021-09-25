ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной Бразилии огласил состав на предстоящие матчи отбора ЧМ-2022.

Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите объявил заявку на предстоящие матчи отборочного этапа ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба бразильской конфедерации футбола.

В список вызванных футболистов попали восемь игроков из АПЛ несмотря на то, что им придется отбыть обязательный карантин в 14 дней по прибытию в страну, а затем еще 10 дней после возвращения в Англию.

Вратари: Алиссон (Ливерпуль), Уэвертон (Палмейрас), Эдерсон (Манчестер Сити).

Защитники: Данило, Алекс Сандро (оба — Ювентус), Эмерсон (Тоттенхэм), Гильерме Арана (Атлетико Минейро), Тиаго Силва (Челси), Маркиньос (ПСЖ), Эдер Милитао (Реал), Лукас Вериссимо (Бенфика).

Полузащитники: Каземиро (Реал), Фабинью (Ливерпуль), Фред (Манчестер Юнайтед), Эденилсон (Интернасьонал), Жерсон Сантос (Марсель), Лукас Пакета (Лион), Эвертон Рибейро (Фламенго), Рафинья Диас (Лидс), Антони (Аякс), Матеус Кунья (Атлетико).

Нападающие: Неймар (ПСЖ), Винисиус Жуниор (Реал), Габриэл Барбоза (Фламенго), Габриэл Жезус (Манчестер Сити).

Напомним, в ближайших матчах сборная Бразилии сыграет против Венесуэлы (8 октября) и Уругвая (12 октября).